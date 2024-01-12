МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei достиг сегодня 34-летнего пика и провел лучшую неделю с марта 2022 года. Как сообщает Reuters, индексу оказало поддержку сокращение ожиданий скорого отказа Банка Японии от стимулирования и небольшой импульс, связанный с возвращением иностранных инвесторов.

Nikkei сегодня вырос на 1,06% до 35 422,95 пункта, а ранее повысился на 2,25% до 35 839,65 пункта — впервые с февраля 1990 года. Индекс набрал почти 7% и каждую сессию на этой неделе достигал максимумов за несколько десятилетий.

Однако технические индикаторы подают тревожные сигналы. Один из показателей, — индекс относительной силы для Nikkei — поднялся до 74,55 пункта. Значения выше 70 указывают на перегрев рынка.

За последние два дня волатильность Nikkei резко выросла и достигла максимума с 31 октября, когда Банк Японии внезапно скорректировал политику и дал возможность доходности облигаций продолжить рост.

"Будет вполне нормально, если в какой-то момент самой активной части ралли произойдет коррекция", — отметила стратег Nomura Securities Маки Савада, добавив, что она предполагала, что на открытии торгов Nikkei сегодня снизится.

Росту способствовало сокращение ожиданий относительно завершения политики отрицательных процентных ставок в Японии на заседании центробанка, которое пройдет 22 и 23 января. Ожидания снизились после землетрясения, произошедшего на Новый год на полуострове Ното, к северо-западу от Токио.

На этой неделе вышли данные по зарплатам, из-за которых у центробанка усилилась мотивация к тому, чтобы воздержать от перехода к жесткой политике.

При этом данные министерства финансов, вышедшие в пятницу, показали, что чистые покупки японских акций иностранными инвесторами за неделю, истекшую 6 января, составили 296,2 млрд иен (2,04 млрд долларов). До этого в течение двух недель наблюдались чистые продажи.

В этом году Nikkei пока вырос на 6,3%. Не считая S&P 500, набравшего 0,21%, Nikkei стал единственным подросшим индексом среди ключевых индексов мира. Британский FTSE потерял почти 2%, а гонконгский Hang Seng — 4,43%.

"Иностранные инвесторы считают, что японский рынок сравнительно превосходит другие: там не было такой резкой динамики, как в США, а экономическая ситуация в стране лучше, чем в странах Европы и в Китае, — отмечает Синцзи Абэ, стратег по акциям в Daiwa Securities. — Учитывая нынешний сильный импульс, Nikkei может в краткосрочной перспективе превысить 36 000 или даже приблизиться к 37 000".