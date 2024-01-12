МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Британские фондовые индексы повышаются на фоне масштабного ралли, которое поддерживают акции поставщиков драгоценных металлов, растущие вслед за ценами на золото. Инвесторов также обрадовало восстановление экономики Великобритании в ноябре, передает Reuters.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 на момент написания статьи вырос на 0,9%, а индекс акций среднего бизнеса FTSE 250 прибавил 1,0%. Однако оба индекса, вероятно, вторую неделю подряд завершат в минусе.

Акции Burberry упали на 9,3%. Британский бренд одежды класса люкс предупредил, что его годовые результаты окажутся ниже, чем указано в предыдущем прогнозе, в свете замедления в ключевой для торговли декабрьский период.

Акции Burberry потянули вниз бумаги компаний из сферы товаров для личного пользования, и они достигли минимума более чем за 11 лет.

Рост на рынке возглавляют акции поставщиков драгоценных металлов, подскочившие на 2,4%. Им оказало поддержку повышение цен на золото. Удары по Йемену усугубили страхи насчет дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и привлекательность золота как защитного актива выросла.

Тем временем экономика Великобритании в ноябре выросла чуть сильнее, чем ожидалось, хотя из-за спада в предыдущие месяцы остается высокий риск рецессии.