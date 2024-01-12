МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Торги фьючерсами на американские индексы в пятницу проходят без значительных изменений. Как сообщает Reuters, инвесторы придерживались осторожного подхода перед выходом отчетности ведущих банков США, которая должна пролить свет на состояние корпоративного сектора.

Американские банковские гиганты, которые открывают сезон корпоративной отчетности, как ожидается, сообщат о снижении прибыли за 4-й квартал на фоне увеличения резервов на покрытие потенциальных потерь по кредитам.

Кроме того, на их прибыль, вероятно, повлиял рост расходов на удержание вкладчиков.

Акции JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo на премаркете опустились примерно на 0,5%. Они должны опубликовать финансовые отчеты приблизительно в 12.00 по Гринвичу.

Citigroup также позднее сегодня должен представить финансовые результаты. Его акции подешевели на 0,9% после того, как в среду банк в документах для регулятора указал, что отразил дополнительные расходы и резервы на сумму около 3,8 млрд долларов, которые повлияют на его прибыль за 4-й квартал.

В марте 2023 года банковский сектор столкнулся с сильнейшим кризисом с 2008 года, однако по итогам всего 2023 года вырос на 7% благодаря надеждам на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Также сегодня ожидается отчетность BlackRock, Delta Air Lines и UnitedHealth.

Что касается экономических данных, в 13.30 по Гринвичу сегодня ожидается публикация индекса цен производителей (PPI) США. Как предполагают аналитики, опрошенные Reuters, в декабре PPI вырос в месячном сравнении на 0,1% после неизменного показателя в ноябре.

В четверг вышел индекс потребительских цен (CPI), который превзошел ожидания. Это подорвало некоторые надежды на скорое начало цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте минимум на 25 базисных пунктов в 69,5%.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA повысились на 64 пункта, или 0,17%, фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавили 3,25 пункта, или 0,07%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 опустились на 4,5 пункта, или 0,03%.

Акции Tesla упали на 2% после снижения цен на некоторые новые модели в Китае.

Tesla также сообщила, что приостановит большинство мощностей по производству электромобилей около Берлина, сославшись на негативное воздействие сдвигов в маршрутах транспортных перевозок из-за атак на суда в Красном море.

Бумаги Future FinTech обвалились на 17,8%. Американский регулятор обвинил гендиректора фирмы финансовых услуг в мошенничестве и манипулятивных торговых операциях с акциями группы до вступления в должность главы компании.

Акции Chevron, Exxon Mobil и Occidental Petroleum подорожали на 0,8%-1,2% на фоне роста цен на нефть из-за опасений насчет поставок с Ближнего Востока. США и Великобритания сегодня нанесли удары по хуситским военным объектам в Йемене.

Позднее сегодня участники рынков также будут анализировать заявления президента ФРБ-Миннеаполиса Нила Кашкари.