МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цены на медь растут в пятницу на ожиданиях новых мер стимулирования экономики со стороны властей КНР. Между тем опубликованные данные по кредитованию в Китае разочаровали, а доллар укрепляется, передает Reuters.

По состоянию на 10.57 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торгуются с повышением на 0,3%, до 8382 долларов за тонну. В ходе сессии они поднимались до 8448 долларов за тонну.

Народный банк Китая, как ожидается, увеличит вливания ликвидности в экономику и понизит ключевые процентные ставки при пролонгации предоставленных им среднесрочных кредитов с истекающим сроком погашения в понедельник.

Общее социальное финансирование в Китае уменьшилось в декабре до 1,94 трлн юаней (270,72 млрд долларов) с 2,45 трлн юаней в ноябре. Этот широкий показатель доступности кредитования и ликвидности в экономике зачастую рассматривается как индикатор спроса на металлы.

"Рынок откатился после данных по кредитованию в Китае", — говорит один из трейдеров. Он полагает, что активность на рынке металлов будет все больше затухать в преддверии празднования китайского Нового года в феврале.

Индекс доллара поднялся примерно на 0,9% за истекший период января на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции в США и уменьшения вероятности скорого понижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

"Основными драйверами для рынка в данный момент являются макроэкономическая ситуация и процентные ставки в США, а также курс доллара, — констатирует аналитик BNP Paribas Дэвид Уилсон. — Рынок не особенно озабочен ситуацией с предложением меди. Медь не в дефиците, поглядите на спрэды".

Дисконт, с которым медь торгуется на рынке спот по отношению к 3-месячным фьючерсам, на этой неделе достиг рекордного максимума 108 долларов за тонну. Ранее дисконт составлял 96 долларов за тонну.

Алюминий подешевел в пятницу на 0,8%, до 2218 долларов за тонну, цинк — на 0,2%, до 2498 долларов, свинец — на 0,1%, до 2094 долларов, никель — на 0,6%, до 16 315 долларов. Олово прибавило в цене 0,2%, до 24 600 долларов за тонну.