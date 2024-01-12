МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в пятницу. Трейдеры оценивают неоднозначный отчет по инфляции в американской экономике, а также опасаются эскалации напряженности на Ближнем Востоке после того, как США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, сообщает Reuters.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи находился на 0,26% выше уровня закрытия четверга, на 102,48. С начала января, благодаря сильным данным США, индекс вырос на 1,1%, а по итогам 2023 года потерял 2%.

Вышедший в четверг отчет показал, что индекс потребительских цен США в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 0,3%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 3,4%. Экономисты прогнозировали рост на 0,2% и на 3,2%. После выхода данных доллар вырос, но завершил торги четверга без значительных изменений от уровня закрытия среды.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,2%, по 1,0949. С начала января она ослабла примерно на 0,8%, а в прошлом году выросла на 3%.

Как показывает разработанный CME Group инструмент FedWatch, несмотря на превысившие прогнозы данные по инфляции, трейдеры повысили оценку вероятности первого понижения ключевой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в марте до 68% с 65%.

"В настоящее время действуют противоречивые драйверы, — отмечает Карл Хаммер из SEB Asset Management. — С одной стороны, мы ожидаем, что склонность к риску будет достаточно сильной, а это значит, что доллар ослабнет".

"Несмотря на это, очевидно, что экономика США работает существенно лучше, чем экономики Европы и Китая, — говорит Хаммер. — Поэтому, думаю, пара евро/доллар будет торговаться около 1,10".

Инвесторы следят за событиями на Ближнем Востоке, после того как в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по целям в Йемене.

Цена на нефть Brent выросла на 3,9%, до 80,45 доллара за баррель, но на валютных рынках эти события почти не отразились.

Пара доллар США/японская иена торговалась без изменений от уровня закрытия четверга, по 145,24. Швейцарский франк снизился на 0,17% против доллара.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,25%, по 1,273. Вышедшие ранее данные показали, что месячный рост экономики Великобритании в ноябре превысил прогноз, хотя и оставался сдержанным.

Биткоин торговался в основном без изменений, по 45 965 долларов. Накануне цена биткоина подскочила до двухлетнего максимума на новостях о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила размещение биткоин-ETF.