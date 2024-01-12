МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются. Как сообщает агентство Reuters, низкие результаты крупных банков породили страхи насчет ситуации в корпоративной сфере страны. Инвесторы также ждут данные по инфляции, которые выйдут сегодня и могут дать подсказки относительно курса денежно-кредитной политики.

Акции Bank of America на премаркете упали на 3,3%. Его прибыль за 4-й квартал сократилась на фоне затрат на 2,1 млрд долларов в связи с отказом от кредитного индекса и пополнением фонда страхования вкладов FDIC, опустевшего после прошлогоднего банкротства некоторых региональных кредиторов.

Акции JPMorgan Chase просели на 2,6%. Банк отложил почти 3 млрд долларов для пополнения фонда FDIC, и его квартальная прибыль сократилась.

У Wells Fargo прибыль в 4-м квартале повысилась, чему способствовало снижение затрат. Но его акции теряют 2,1%.

Позднее выйдет отчет Citigroup, акции которого снижаются на 2,1%. В среду банк в документах для регулятора указал, что отразил дополнительные расходы и резервы на сумму около 3,8 млрд долларов, которые повлияют на его прибыль за 4-й квартал.

В марте 2023 года банковский сектор столкнулся с сильнейшим кризисом с 2008 года, однако по итогам всего 2023 года вырос на 7% благодаря надеждам на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Акции UnitedHealth, входящие в DJIA, упали на 5,1% на фоне превзошедших ожидания медицинских расходов. При этом страховая компания отчиталась о хорошей прибыли за 4-й квартал.

Что касается экономических данных, в 13.30 по Гринвичу сегодня ожидается публикация индекса цен производителей (PPI) США. Как предполагают аналитики, опрошенные Reuters, в декабре PPI вырос в месячном сравнении на 0,1% после неизменного показателя в ноябре.

В четверг вышел индекс потребительских цен (CPI), который превзошел ожидания. Это подорвало некоторые надежды на скорое начало цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте минимум на 25 базисных пунктов в 69,5%.

Позднее сегодня участники рынков также будут анализировать заявления президента ФРБ-Миннеаполиса Нила Кашкари.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA снизились на 245 пунктов, или 0,65%, фьючерсы e-mini на S&P 500 потеряли 21,25 пункта, или 0,44%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 опустились на 78,75 пункта, или 0,46%.

Акции BlackRock просели на 1,0% на фоне планов покупки Global Infrastructure Partners (GIP) за 12,5 млрд долларов. Компания по управлению активами также сообщила о повышении квартальной прибыли на 8%.

Акции Tesla упали на 3,2% после снижения цен на некоторые новые модели в Китае.

Tesla также сообщила, что приостановит большинство мощностей по производству электромобилей около Берлина, сославшись на негативное воздействие сдвигов в маршрутах транспортных перевозок из-за атак на суда в Красном море.

Акции Chevron, Exxon Mobil и Occidental Petroleum подорожали почти на 2% на фоне роста цен на нефть.