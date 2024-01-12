МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою растут на торгах в Чикаго в пятницу в преддверии публикации данных Минсельхоза США, которые могут сильно повлиять на рынок. Вместе с тем, цены могут закончить понижением 4-ю неделю подряд на фоне слабого спроса на американскую пшеницу в мире и улучшения перспектив поставок, передает Reuters.

Фьючерсы на кукурузу остаются почти неизменными, а пшеница дорожает. Контракты на поставку обеих этих культур, вероятно, подешевеют по итогам заканчивающейся недели.

По состоянию на 12.20 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT прибавили в цене 0,5%, до 12,42 3/4 доллара за бушель. Во вторник котировки опускались до 12,34 доллара, самого низкого значения более чем за два года. За неделю фьючерсы на сою просели на 1,1%.

Малый объем экспорта американской сои и сохраняющееся на рынке обилие предложения оказывает давление на цены, говорит Эндрю Уайтлоу из Episode 3.

Вместе с тем трейдеры учитывают вероятность того, что американо-британские атаки по целям в Йемене могут привести к расширению географических рамок конфликта на Ближнем Востоке и подтолкнуть вверх цены на нефть. А рост цен на нефть благоприятствует ценам на сою и кукурузу, потому что эти культуры используют для производства этанола и биотоплива.

В текущем сельскохозяйственном году экспорт сои из США уступает прошлогоднему уровню, в то время как Бразилия доминирует на рынке после рекордного урожая 2022-2023 года. Засушливая погода в Бразилии нанесла ущерб посевам сои в этом году, но прошедшие в последнее время дожди, как предполагается, помогли стабилизировать ситуацию с урожайностью.

Консалтинговая фирма Patria Agronegocios в четверг понизила прогноз производства сои в Бразилии на 2023-2024 год на 5%, до 143,18 млн тонн. Однако официальный прогноз бразильского правительства предполагает урожай в размере 155 млн тонн, как и в прошлом сезоне.

Благоприятная погода также улучшает перспективы урожая для аргентинских производителей сои.

Трейдеры ждут публикации в пятницу квартальных данных Минсельхоза США по запасам зерновых, а также ежемесячных Оценок мирового спроса и предложения (WASDE). Новая информация может задать тон для рынков зерновых и масличных культур в первой половине 2024 года.

Аналитики полагают, что запасы кукурузы и пшеницы выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а вот запасы сои уменьшились.

Фьючерсы на кукурузу торгуются в пятницу почти без изменений, по 4,58 доллара за бушель, после падения до 4,52 доллара в понедельник и вторник. Эта отметка оказалась для контракта самой низкой с декабря 2020 года. Давление на цены оказало обильное предложение. За неделю фьючерсы на кукурузу просели на 0,1% и могут закончить в минусе пятую неделю подряд.

Международный совет по зерновым (IGC) в четверг повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2023-2024 сельскохозяйственном году на 7 млн тонн, до 1,23 млрд тонн. Предполагается, что увеличение производства в Китае компенсирует ожидаемое снижение урожайности в Бразилии. Кроме того, IGC повысил прогноз мирового урожая пшеницы в том же сельскохозяйственном году на 1 млн тонн, до 788 млн тонн.

"Эта оценка, по сути, подтверждает нашу точку зрения о том, что в долгосрочном периоде цены на пшеницу будут находиться под более сильным давлением ввиду улучшения перспектив урожаев", — отмечают аналитики Commerzbank.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене в пятницу на 0,8%, до 6,08 1/2 доллара за бушель, а за неделю подешевели на 1,2%. Это вторая неделя подряд, которую фьючерсы на пшеницу готовятся завершить на отрицательной территории. Цены остаются вблизи зафиксированного в сентябре 3-летнего минимума 5,4 доллара за бушель в условиях масштабных поставок из России.