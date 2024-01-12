МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Торги на американских фондовых биржах в пятницу начались в плюсе. Как сообщает Reuters, инвесторов обрадовали данные по инфляции, оказавшиеся ниже оценок и подкрепившие прогнозы относительно скорого начала снижения процентных ставок, а слабая финансовая отчетность банков не смогла подорвать позитивный настрой.

Dow Jones Industrial Average после открытия поднялся на 40,63 пункта, или 0,11%, до 37 751,65 пункта. S&P 500 добавил 10,94 пункта, или 0,23%, до 4791,18 пункта, а Nasdaq Composite — 33,95 пункта, или 0,23%, до 15 004,13 пункта.