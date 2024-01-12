МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу выросли более чем на 1%, до 7-дневного максимума, сообщило агентство Reuters. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала покупки активов-убежищ. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) США просигнализировал о замедлении инфляции в декабре, усилив ожидания более раннего начала снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 14.30 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 1,5%, до 2057,89 доллара за унцию. Котировки около месяца остаются выше отметки 2000 долларов за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 2,1%, до 2060,90 доллара за унцию.

США и Великобритания нанесли массированные удары по связанным с повстанцами-хуситами объектам в Йемене.

Усиление геополитических рисков способствует росту цен на золото, отметил Барк Мелек из TD Securities. В то же время ФРС, возможно, уже готовится к началу смягчения денежно-кредитной политики, что также является позитивным для котировок золота фактором, добавил он.

Индекс PPI США в декабре снизился, что также стало важным драйвером цен на золото, добавил Мелек.

Цены американских производителей неожиданно снизились в декабре. Хотя это снижение произошло исключительно за счет товаров (цены на услуги остались без изменений), такая динамика может способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы. Между тем опубликованный в четверг индекс потребительских цен (CPI) указал на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в декабре.

Трейдеры теперь оценивают вероятность понижения процентной ставки в марте в 80%, согласно разработанному CME индикатору Fedwatch. До выхода данных PPI эта вероятность оценивалась в 70%.

Золото считается активом-убежищем и зачастую растет во времена неопределенности. Снижение процентных ставок делает этот металл более привлекательным для инвесторов.

На этой неделе спрос на золото на физическом рынке в большинстве азиатских стран вырос. Приближение празднования китайского Нового года стимулировало покупки в Китае и Сингапуре.

Спот-цены на серебро подскочили на 2,7%, до 23,37 доллара за унцию, платина подорожала почти на 2%, до 932,83 доллара за унцию, а палладий — на 0,8%, до 995,89 доллара за унцию.