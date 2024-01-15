МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в понедельник впервые за 34 года превысил отметку 36 000 пунктов при поддержке судоходного и финансового сектора, сообщило агентство Reuters. Откат доходности американских гособлигаций и стабилизация курса иены поддержали позитивный настрой.

По итогам торгов в понедельник Nikkei поднялся почти на 1% до 35 901,79 пункта. Ранее в ходе сессии индекс достиг максимума с февраля 1990 года на уровне 36 008,23 пункта.

Акции стоимости опередили акции роста после отставания на прошлой неделе, когда Nikkei зафиксировал сильнейший прирост за 22 месяца.

Более широкий Topix, в котором меньший вес имеют акции технологических компаний, повысился на 1,22% и также в ходе сессии достигал 34-летнего максимума.

Субиндекс акций стоимости в Topix поднялся на 1,55%, а субиндекс акций роста — на 0,88%.

Судоходный сектор на Токийский фондовой бирже подскочил на 5,3% и возглавил прирост среди 33 субиндексов. Фрахтовые ставки выросли из-за геополитической напряженности.

Финансовый сектор, который в пятницу сильно откатился, сегодня восстановился. Акции компаний, специализирующихся на работе с ценными бумагами, повысились на 4,56%, акции банков — на 2,19%.

Японский фондовый рынок продолжает расти, несмотря на признаки перегрева. Индекс относительной силы (RSI) по индексу Nikkei поднялся до 76,41. Значение RSI выше 70 указывает на условия "перекупленности".

"Nikkei неожиданно демонстрируют признаки силы", и на этой неделе вероятно некоторое замедление ралли, считает Кадзуо Камитани, аналитик Nomura Securities.

После закрытия сегодняшних торгов Токийская фондовая биржа начнет публиковать ежемесячный список компаний, которые представили планы повышения эффективности капитала.

Эта инициатива "вызвала большой ажиотаж", прокомментировал Дэниел Хёрли, портфельный управляющий T. Rowe Price.

"Именно поэтому иностранные инвесторы, инвесторы-активисты, хедж-фонды и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в данный момент уделяют Японии повышенное внимание", — добавил Хёрли.