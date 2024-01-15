МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в понедельник утром повышаются, передает Reuters. Инвесторы по-прежнему позитивно настроены в отношении перспектив снижения процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Акции Dassault Aviation, тем временем, давят на индекс после снижения их рейтинга.

Панъевропейский STOXX 600 к 08.16 по Гринвичу поднялся на 0,2%, продолжая повышаться вторую сессию подряд.

Банковский сектор в еврозоне прибавил 0,3%. Акции Commerzbank подорожали на 2,3% после того, как осведомленный источник сообщил, что банк возобновил переговоры о слиянии с Deutsche Bank.

Бумаги Dassault Aviation упали на 6,2%. Deutsche Bank понизил их рейтинг с "покупать" до "держать".

Бумаги Atos обвалились на 15,1%. Французская технологическая фирма предупредила, что ее свободный денежный поток за 2-е полугодие немного недотянет до ожиданий. Кроме того, компания назначила своим новым генеральным директором Пола Салеха.