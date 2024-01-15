МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Торги на китайских фондовых рынках в понедельник завершились в основном в минусе, после того как центральный банк страны неожиданно сохранил среднесрочные процентные ставки без изменений, сообщает Reuters.

При этом Народный банк Китая увеличил объем вливаемой ликвидности. Центробанк оставил в силе действующую ключевую ставку по среднесрочным кредитам (MLF) на уровне 2,5% и влил в банковскую систему 216 млрд юаней (30,11 млрд долларов) чистыми.

Китайский индекс CSI 300 опустился на 0,1%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,2%. Индекс Shanghai Composite поднялся на 0,15%.

Как показал опрос 35 участников рынка, проведенный Reuters на прошлой неделе, 19 респондентов, или 54,3%, ожидали снижения ставки MLF для поддержки слабеющей экономики.

"Народный банк Китая вместо этого решил удержать ставки, несмотря на сильное дефляционное давление. Вероятно, это говорит об опасениях насчет банковской прибыльности", — указали аналитики ANZ.

"Банк переключил внимание на эффективность денежно-кредитной политики. Сегодняшнее решение означает, что вероятность снижения в феврале требований к норме обязательных резервов повысилась. Власти будут пытаться поддерживать обильную ликвидность по мере приближения китайского Нового года (10 февраля)", — добавили аналитики.

Сектор новых источников энергии упал на 1,5%, а оборонный сектор опустился на 2,5%. Акции туристических фирм подскочили на 2,7% на фоне начала зимнего туристического сезона. Технологический индекс Hang Seng Tech в Гонконге понизился на 1,9%.

Новое банковское кредитование в Китае в декабре по сравнению с ноябрем выросло меньше, чем ожидалось. При этом кредитование в 2023 году в целом достигло нового рекордного максимума, так как центральный банк сохранял мягкую денежно-кредитную политику.

Эти макроданные "оказались ниже прогнозов, указав на вялый спрос на кредиты, несмотря на мягкую политику", отметили аналитики Goldman Sachs.

На этой неделе инвесторы ждут данных, которые позволят оценить темпы восстановления, включая декабрьские отчеты о промышленном производстве, инвестициях и розничных продажах, а также показатель ВВП за 4-й квартал.

Между тем в Гонконге акции Baidu упали на 11,5%, несмотря на ее попытки опровергнуть какую-либо связь с китайским академическим учреждением после новостей о том, что разработанный компанией чат-бот Ernie участвовал в военных ИИ-испытаниях.

Бумаги Trip.com и JD.com на Гонконгской бирже потеряли 1,8% и 1,7% соответственно, акции Li Auto подешевели на 4,3%, бумаги BYD — на 2%. Акции CK Infrastructure Holdings подорожали на 3,6%, бумаги Wuxi Biologics — на 3,4%, акции China Unicom — на 3,3%.