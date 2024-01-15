МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Цены на золото поднимаются на торгах в понедельник. Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке повышает привлекательность активов-убежищ для инвесторов. Кроме того, участники рынка все больше уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США уже достаточно скоро начнет понижать ставки, передает Reuters.

По состоянию на 10.26 по Гринвичу спот-цена на золото выросла на 0,2%, до 2053 долларов за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,3%, до 2057,5 доллара за унцию. Предполагается, что объем торгов на COMEX в понедельник будет невысоким — в США отмечается День Мартина Лютера Кинга.

Вооруженное противоборство Израиля и группы ХАМАС преодолело 100-дневную отметку. ЦАХАЛ продолжает наступление в сектора Газа, а хуситы грозят ответом на американские удары по Йемену.

Золото, как правило, торгуется лучше многих других активов во времена экономической и геополитической нестабильности. Более волатильные активы несут с собой больше рисков, а относительная надежность золота позволяет эти риски до какой-то степени компенсировать.

"Спот-цены на золото растут, так как рынки все больше рассчитывают на то, что ФРС понизит ключевую ставку уже в марте, — комментирует Хань Тань, старший рыночный аналитик в Exinity Group. — Окно возможностей для золота, в рамках которого оно может обновить рекордные максимумы, будет оставаться открытым, пока действия ФРС будут соответствовать ожиданиям рынка".

Представленные в пятницу данные свидетельствовали о неожиданном снижении цен производителей в США в декабре, и доходность 10-летних облигаций отреагировала падением.

Судя по данным разработанного CME инструмента Fedwatch, инвесторы оценивают вероятность начала понижения ставок ФРС в марте в 81%.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом.

Серебро на рынке спот подорожало в понедельник на 0,2%, до 23,21 доллара за унцию, платина — на 0,7%, до 911,58 доллара, палладий — на 0,4%, до 979,57 доллара.

"Несмотря на постепенный сдвиг в сторону избытка (предложения палладия на рынке), мы полагаем, что возможно умеренное ралли цен (на палладий) в этом году", — комментируют в HSBC.