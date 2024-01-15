МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Опубликованный на прошлой неделе отчет по ВВП Великобритании оказался нейтральным для фунта — не плохим, но и не очень хорошим. Возможно, ожидаемые на этой неделе данные по рынку труда и инфляции помогут трейдерам, торгующим британским фунтом, настроить свои модели торговли, ориентированные на процентные ставки, пишет Reuters.

Пара британский фунт/доллар США торгуется чуть ниже достигнутого в конце декабря максимума почти за пять месяцев 1,2825, а пара евро/британский фунт — в нижней части недавнего диапазона. Поддержку фунту оказывают предположения о том, что Банк Англии будет медленнее, чем другие центральные банки, понижать процентные ставки.

Ключевое значение для британской валюты имеет то, будет ли Банк Англии отставать от центральных банков США и Европы в плане понижений ставок.

На рынках сейчас учитывается, что в 2024 году Банк Англии понизит ставки в совокупности примерно на 120 базисных пунктов, а первое понижение, вероятно, произойдет в мае.

В то же время участники рынка ожидают, что центральные банки США и еврозоны понизят процентные ставки на 150 базисных пунктов каждый. Предполагается, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки в марте, а Европейский центральный банк — в апреле.

Разница в ожиданиях обусловлена тем, что инфляция в Великобритании более устойчивая, чем в США и Европе, а британская экономика несколько сильнее, чем европейские.

Некоторые аналитики полагают, что Банк Англии может дольше воздерживаться от повышения ставок. Аналитики BofA написали в аналитической записке в пятницу, что ожидают первого понижения ставок в августе. Из последнего заседания Банка Англии, прошедшего в декабре, они сделали вывод, что "руководители (центрального банка) ждут очень весомых доводов, прежде чем менять направление политики после повышения ставок ранее".

Трое руководителей Банка Англии в декабре проголосовали за повышение ставок.

"Если рынок разделит наш сценарий касаемо понижений ставок, это должно оказать поддержку фунту", — отметили в BofA.

Пятничные данные не изменили перспектив, показав, что экономика Великобритании в ноябре росла немного сильнее прогнозов, но риск умеренной рецессии сохраняется.

Теперь внимание переключается на данные Великобритании по заработным платам, которые выйдут во вторник, а также индекс потребительских цен (CPI), который будет опубликован в среду. Они либо подтвердят, либо ослабят ожидания рынка касаемо ставок Банка Англии.

Тем временем инвесторы не демонстрируют особого желания идти на риски. На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,17%, по 1,2729.

Против евро фунт снизился на 0,15%. Пара евро/британский фунт торговалась по 0,8602, отступив от достигнутого на прошлой неделе трехнедельного минимума.