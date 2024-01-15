МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов снизился, попав под давление акций компаний из сферы предметов роскоши и банков, сообщило агентство Reuters. Неблагоприятные прогнозы прибыли сказались на FTSE 250.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 снизился на 0,4%, а индекс компаний среднего бизнеса FTSE 250 завершил торги почти без изменений.

Акции фирм из сферы товаров личного пользования просели на 4,4%. Акции Burberry продолжили падение, потеряв 5,7%. После того как ретейлер на прошлой неделе предупредил об усугубившемся замедлении спроса на предметы роскоши, три брокерских компании снизили целевую стоимость его акций. Лидировал сектор страховых компаний, не занимающихся страхованием жизни, набравший 1,3%. Акции банков потеряли 1,8%, завершив в минусе пятый торговый день подряд.

Акции HSBC упали на 2,2% после снижения их рейтинга брокером Exane, который сослался на негативные для маржи факторы.