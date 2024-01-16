МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Большинство цветных металлов снизилось в цене во вторник в Азии на фоне укрепления доллара США и опасений по поводу перспектив спроса в Китае, сообщило агентство Reuters. Накануне Народный банк КНР не стал понижать ставку по среднесрочным кредитам, что, как предполагается, могло бы оказать стимулирующее воздействие на китайскую экономику.

По состоянию на 03.56 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME просели в цене на 0,6%, до 8332,5 доллара за тонну. Наиболее активно торгующиеся мартовские фьючерсы на медь на SHFE опустились на 0,1%, до 67 760 юаней за тонну.

Индекс доллара растет после того, как комментарии со стороны ряда представителей мировых центробанков несколько остудили ожидания в отношении понижения процентных ставок. Из-за укрепления доллара торгующиеся в нем металлы становятся более дорогими для держателей иных валют.

"Инвесторам нужно признать, что 2024 год может оказаться первым с 2020 года, когда в большинстве крупных экономик произойдет синхронное замедление. Фонды, которые хотят разыграть карту макроэкономического торможения, будут все активнее делать медвежьи ставки на металлы", — комментирует Сандип Дага, директор Metal Intelligence Centre.

"Опубликованные в этом году (в США) данные свидетельствуют о том, что макроэкономические факторы в настоящее время в большей степени, чем думали инвесторы, предполагают замедление. Это приведет к корректировке ожиданий, а проводником послужит укрепление доллара", — полагает Дага.

В понедельник Народный банк Китая воздержался от изменения ставки по среднесрочным кредитам, в то время как рынок ждал ее понижения.

Никель на LME подешевел во вторник на 0,5%, до 16 130 долларов за тонну, свинец — на 0,5%, до 2098,5 доллара, алюминий — на 0,3%, до 2199 долларов. Олово прибавило в цене 0,1%, до 24 825 долларов за тонну. Цинк торговался без изменений, по 2558,5 доллара за тонну.

Никель на SHFE опустился в цене на 1,1%, до 126 300 юаней за тонну, свинец — на 0,1%, до 16 195 юаней. Олово подскочило на 0,6%, до 209 540 юаней за тонну.

Цены на алюминий на SHFE просели на 0,8%, до 18 790 юаней за тонну. Ранее во вторник они падали до 4-недельного минимума 18 780 юаней и могут завершить на отрицательной территории 4-ю сессию подряд.

Цинк на SHFE подорожал на 0,8%, до 21 290 юаней за тонну. Ранее в ходе сессии он достиг 21 400 юаней, то есть самой высокой отметки с 4 января. Шанхайские котировки последовали за лондонскими — накануне стало известно, что компания Nyrstar планирует приостановить выплавку цинка на своем заводе в Бюделе, Нидерланды.