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https://1prime.ru/Financial_market/20240116/842806729.html
Британский фунт упал на замедлении роста заработной платы в Великобритании
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Британский фунт упал после того, как данные показали, что рост заработной платы в Великобритании в сентябре-ноябре замедлился. Это поддерживает ожидания резкого понижения ставок... ПРАЙМ, 16.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Британский фунт упал после того, как данные показали, что рост заработной платы в Великобритании в сентябре-ноябре замедлился. Это поддерживает ожидания резкого понижения ставок Банка Англии в этом году, сообщает Reuters.
На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,41%, по 1,2675 против 1,2683 перед выходом данных.
Средний почасовой заработок без учета премий в сентябре-ноябре вырос на 6,6% по сравнению с таким же периодом предыдущего года после роста на 7,2% в августе-октябре.