МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Британский фунт упал после того, как данные показали, что рост заработной платы в Великобритании в сентябре-ноябре замедлился. Это поддерживает ожидания резкого понижения ставок Банка Англии в этом году, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,41%, по 1,2675 против 1,2683 перед выходом данных.

Средний почасовой заработок без учета премий в сентябре-ноябре вырос на 6,6% по сравнению с таким же периодом предыдущего года после роста на 7,2% в августе-октябре.