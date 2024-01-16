МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня снизился, прервав шестидневный рост, в ходе которого он достиг максимумов за 34 года, сообщило агентство Reuters.

Nikkei снизился на 0,79% до 35619,18 пункта. Выросло всего 47 акций, а снизилось 178.

Более широкий индекс Topix просел на 0,82% до 2503,98 пункта.

Nikkei накануне в какой-то момент достиг 36 008,23 пункта, чего не случалось с февраля 1990 года, но удержаться на этом уровне не смог и завершил торги на отметке 35901,73 пункта.

Как отмечает Кайл Родда, старший аналитик по финансовым рынкам в Capital.com, рынок достиг нерациональных уровней.

"Когда технические показатели указывают на такую перекупленность, должна быть коррекция", — пояснил он.

Индекс волатильности Nikkei снизился до 21,2 пункта.

После закрытия торгов в понедельник был впервые опубликован список компаний, которые откликнулись на призыв Токийской фондовой биржи к разглашению планов относительно улучшения эффективности капитальных вложений.

Согласно бирже, откликнулась почти половина прайм-секции, хотя в список не вошли некоторые из наиболее влиятельных компаний Японии, например Toyota Motor и SoftBank Group.

На их акции сегодня это, кажется, сильно не повлияло: бумаги SoftBank Group снизились на 0,73%, а бумаги Toyota Motor потеряли 0,23%.

Сильнее всего в Nikkei снизились акции разработчика онлайн игр Nexon, потерявшие 4,73%, акции компании из сферы развлечений Toho, потерявшие 3,81%, и акции Dai Nippon Printing, потерявшие 3,47%.

"Я буду относиться к ситуации на рынке с осторожностью, — сказал Херальд ван дер Линде, главный стратег по Азии в HSBC, по поводу рынка Японии. — Все заняли хорошие позиции, все покупали…Так что, возможно, хорошие новости в значительной мере уже учтены в ценах".

Из 33 отраслевых субиндексов Topix выросли только 5. Рост возглавили акции транспортных компаний, набравшие 2,26%.