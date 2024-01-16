МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. На фондовом рынке Китая произошел массовый подъем. Ключевой индекс Shanghai Composite вырос на 0,3% до 2893,99 пункта, Shenzhen Composite практически не изменился, а ChiNext Price прибавил 0,4%, сообщает Reuters.

Инвесторы сосредоточены на данных по ВВП Китая за 4-й квартал, которые выйдут в среду. Как написали аналитики Nomura, рынок рассчитывает получить более четкое представление об экономическом росте страны.

Рост сегодня возглавили акции страхового сектора. Акции New China Life Insurance набрали 2,8% в свете высоких декабрьских продаж, а бумаги China Pacific Insurance прибавили 2,2%.

Акции авиакомпаний повысились. Акции Hainan Airlines прибавили 3,7%, акции Juneyao Airlines — 3,5%.

Акции судоходных компаний Cosco Shipping Specialized Carriers и Ningbo Marine потеряли 2,0% и 1,85% соответственно.