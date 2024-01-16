МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российский рубль стабилизировался во вторник, консолидируя резкий рост предыдущей сессии. Тогда он подскочил до максимума более чем за шесть месяцев, получив поддержку со стороны возросших продаж иностранной валюты, передает Reuters.

В 07.42 по Гринвичу рубль торговался против доллара почти без изменений, по 87,58, недалеко от минимума с 30 июня 87,3725.

Против евро рубль вырос на 3%, а против юаня — на 0,1%, при этом пары торговались по 95,69 и 12,13.

Судя по всему, до конца января центральный банк России будет продавать иностранную валюту на 16,7 млрд рублей в день. Министерство финансов России теперь не покупает, а продает иностранную валюту, поскольку поступления от экспорта нефти и газа в декабре были меньше, чем ожидалось.

Рубль также продолжает получать поддержку со стороны мер контроля за движением капиталов, согласно которым экспортеры должны конвертировать в рубли часть валютной выручки.

"Сейчас мы по-прежнему ожидаем укрепления рубля, при этом пара доллар США/российский рубль может нацелиться на более сильную поддержку 85, — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер". — Но до этого может произойти небольшая коррекция"

Нефть Brent подешевела на 0,2%, до 78,00 долларов США за баррель.

Долларовый индекс RTS упал на 0,6%, до 1 138,8, а рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, до 3166,4.