МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 достиг минимума за месяц на фоне настроя инвесторов в Азии и Европе на отказ от рисков. Высказывания представителей центробанков, сделанные в ключе жесткой политики, перевесили поддержку, которую оказали данные по зарплатам в Великобритании, превзошедшие оценки, сообщает Reuters.

FTSE 100 на момент написания статьи упал на 0,6% до минимума с 14 декабря 2023 года. FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, теряет 0,3%.

В Азии и Европе рынки акций оказались под давлением продаж в свете высказываний представителей ЕЦБ, предупредивших в понедельник, что пока еще слишком рано обсуждать снижение процентных ставок.

Это нивелировало оптимизм, связанный с данными по зарплатам в Великобритании. Данные показали, что зарплаты росли самыми медленными темпами почти за год, что является еще одним признаком ослабления инфляционного давления на рынке труда, которое беспокоило Банк Англии.

Акции Rio Tinto с листингом в Великобритании просели на 0,6%. Добывающая компания сообщила о снижении поставок железной руды в 4-м квартале на 1%.

Что касается растущих акций, бумаги Ocado Group набрали 4,8%. У онлайн-супермаркета Ocado Retail в 4-м квартале ускорился рост выручки, и он заявил, что сможет реализовать прогнозируемое возвращение к прибыли в 2022/2023 фингоду.

Акции Experian набрали 2,0%. Компания по анализу кредитных данных сообщила о росте выручки в 3-м квартале на 9% в свете высокого спроса на новые продукты и заключения контрактов.