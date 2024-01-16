МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг падают на фоне укрепления доллара США и повышения доходности казначейских облигаций. Как сообщает Reuters, инвесторы оценивают заявления нескольких представителей Федеральной резервной системы и пытаются спрогнозировать вероятность снижения процентных ставок позже в этом году.

По состоянию на 14.26 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,6%, до 2041,50 доллара за унцию. Котировки выросли по итогам трех предыдущих сессий. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,3%, до 2045,90 доллара за унцию.

"Сильный рост индекса доллара и повышение доходности казначейских облигаций оказывают давление на котировки золота в первый торговый день после трехдневных выходных (в США)", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

"Между тем можно утверждать, что цены на золото снижаются не очень сильно, учитывая масштабы роста доллара, поскольку напряженность на Ближнем Востоке ограничивает потенциал снижения цен", — добавил он.

Индекс доллара прибавил 0,5% и достиг более чем месячного максимума, и это поумерило привлекательность золота для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций также повысилась.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер представит оценку перспектив экономики в 16.00 по Гринвичу. Позднее на этой неделе состоятся выступления еще как минимум шести руководителей центрального банка.

"Вероятно, руководство ФРС сохранит нейтральную риторику и оставит дверь открытой для всех возможностей, предпочитая ориентироваться на поступающие данные. Для роста цен на золото необходимо, чтобы центральный банк придерживался сценария 'мягкой посадки'" — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Как ожидается, по итогам заседания 30-31 января ФРС сохранит ключевую процентную ставку без изменений. Трейдеры видят 70-процентную вероятность того, что центральный банк начнет сокращать ставки в марте, о чем свидетельствует индикатор Fedwatch.

Руководители Европейского центрального банка охладили ожидания рынка относительно быстрого снижения процентных ставок в этом году.

Спот-цены на серебро опустились на 0,3%, до 23,12 доллара за унцию. Платина снизилась в цене на 1,4%, до 902,36 доллара, а палладий подешевел на 3,2%, до 939,95 доллара.