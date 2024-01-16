МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки во вторник снизились, сообщило агентство Reuters. Инвесторы умерили ожидания насчет скорого снижения процентных ставок после комментариев представителей ЕЦБ.

Панъевропейский STOXX 600 по итогам торгов опустился на 0,3% после снижения ранее в ходе сессии на 0,8%, когда индекс достиг минимума более чем за месяц.

Доходность гособлигаций в Европе колебалась в ходе сессии. Руководители ЕЦБ во вторник оставили облако неопределенности в отношении сроков понижений ставок, хотя инвесторы по-прежнему надеются на скорое и быстрое смягчение денежно-кредитной политики.

Трейдеры теперь почти в 24% оценивают вероятность первого снижения ставки в марте. На прошлой неделе эта вероятность оценивалась более чем на 30%.

Сектор недвижимости в Европе упал на 1,1%, а коммунально-энергетический сектор — на 1,2%.

Банковский субиндекс потерял 1,1%, снизившись вторую сессию подряд.

Участники рынка также следят за сезоном корпоративной отчетности в США и Европе. Их интересует влияние высоких процентных ставок на прибыль компаний.

Согласно данным LSEG I/B/E/S, прибыль компаний из STOXX 600 в 4-м квартале прошлого года, как ожидается, упала на 7,1% в годовом сравнении.

Тем временем экономические перспективы Германии в январе неожиданно улучшились. Ожидания в отношении снижения процентных ставок в 2024 году повысили настроения инвесторам. На это указывает ежемесячный опрос экономического института ZEW, опубликованный во вторник.

Немецкий индекс DAX 40 понизился на 0,3%.

Из опубликованных во вторник Европейским центральным банком результатов опроса следует, что потребители в еврозоне понизили оценку ожидаемых темпов инфляции.

Медийный сектор в Европе поднялся на 0,4% при поддержке акций Publicis, которые выросли на 1,6% после того, как Goldman Sachs повысил их рейтинг с "нейтрально" до "покупать"