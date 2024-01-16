МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Доллар США во вторник подскочил, так как инвесторы поумерили свои ожидания в отношении мартовского понижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Тем временем британский фунт и японская иена упали на признаках ослабления инфляционного давления, сообщает Reuters.

Рынки оценивают вероятность понижения ставок ФРС в марте в 71,4% против 81% на предыдущей сессии, как показал индикатор FedWatch, разработанный CME Group.

Индекс доллара, отражающий его стоимость против других основных валют, вырос на 0,75%, до 103,17, после роста до 103,38, самого высокого уровня с 13 декабря. Индекс нацелен показать самый значительный рост в процентном выражении со 2 января.

Доллар ненадолго сдал позиции после слабого отчета Федерального резервного банка Нью-Йорка по производственному сектору. Впоследствии доллар укрепился после того, как один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал, что США близки целевому уровню инфляции 2%, установленному ФРС, но центральному банку не стоит спешить с понижениями ключевой ставки, пока не станет ясно, что инфляция закрепится на более низких уровнях.

"(Уоллер) сказал, что нет причины для того, чтобы действовать так же быстро, как в прошлом, и понижения ставок должны осуществляться методично и осторожно", — отметил Марк Чэндлер, главный рыночный аналитик Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.

"(Комментарии) Уоллера важны, потому что он является сторонником жесткой денежно-кредитной политики, и он, очевидно, подтверждает то, что мы уже знаем, и все в ФРС осознают, — мы достигли пика", — сказал Чэндлер.

Евро торговался с понижением на 0,64%, по 1,0878 доллара США и нацелен на самый сильный дневной рост в процентном выражении за две недели, так как комментарии одного из руководителей Европейского центрального банка Йоахима Нагеля в понедельник попытался ослабить ожидания в отношении скорого понижения ставок.

Несколько руководителей ЕЦБ во вторник оставили облако неопределенности в отношении сроков понижений, несмотря на то, что инвесторы ожидают скорого и агрессивного разворота курса денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Доходность облигаций США во вторник выросла после того, как рынки были закрыты в понедельник в связи с праздником. Доходность 10-летних облигаций выросла на 9,1 б.п., до 4,041%, поддержав доллар США.

Результаты опроса ЕЦБ, опубликованные во вторник, показали, что потребительские ожидания в отношении инфляции на три года вперед упали в ноябре до 2,2% с 2,5%.

Британский фунт торговался с понижением на 0,46%, по 1,2668, после того, как данные указали на резкое замедление роста заработных плат в Великобритании в период с сентября по ноябрь. Это подкрепило идею о том, что Банк Англии будет активно снижать ставки в этом году.

Тем временем доллар США вырос на 0,82% против японской иены, до 146,93, после достижения 147,19, максимальной отметки с 7 декабря. Ранее вышли данные, показавшие, что годовой темп роста оптовых цен в Японии в декабре был нулевым. Замедление роста цен наблюдается уже 12 месяцев подряд, что снимает с Банка Японии давление в сторону завершения денежно-кредитного стимулирования в скором времени.

Что касается криптовалют, биткоин торговался с повышением на 1,39%, по 43 085 долларов. Стоимость биткоина снизилась более чем на 6% с тех пор, как Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что одобрила 11 заявок на спотовые биткоин-ETF.