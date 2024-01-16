МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов во вторник откатился, достигнув месячного минимума под давлением активных продаж в секторе добычи драгоценных металлов. Как сообщает Reuters, высказывания представителей центробанков в пользу жесткой денежно-кредитной политики нивелировали фактор поддержки в лице более благоприятных, чем ожидалось, данных по зарплатам в Британии.

FTSE 100 опустился на 0,5%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 остался у флэтовой линии.

Сектор добычи драгоценных металлов возглавил спад, потеряв 2,6%. Цены на золото опустились на фоне укрепления доллара и роста доходности американских гособлигаций из-за неопределенности вокруг сроков снижения процентных ставок.

Инвесторы по всему миру умерили ожидания касательно агрессивного смягчения политики после более благоприятных, чем предполагалось, макроданных, особенно в США.

Представители ЕЦБ в понедельник также предупредили, что пока слишком рано обсуждать вопрос снижения ставки.

Тем временем данные показали, что рост заработной платы в Великобритании в сентябре-ноябре замедлился. Это поддерживает ожидания резкого понижения ставок Банка Англии в этом году.

Фармацевтический и биотехнологический сектор сегодня опустился на 1,2%.