МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Китая по итогам торгов снизились на фоне пессимистичного настроя инвесторов после выхода экономических данных, сообщило агентство Reuters.

Как отмечает Гэри Энджи, старший экономист Natixis, рост розничных продаж, не оправдавший ожидания, и низкие инвестиции в сфере недвижимости болезненно воспринимаются инвесторами. Власти Китая, согласно одному из аналитиков Maybank, могут начать ужесточение налогово-бюджетной политики вместо выбора курса денежно-кредитной политики, направленного на поддержку экономики.

Акции почти всех крупных компаний из CSI300 сегодня несли потери. Акции Ningbo Tuopu Group упали на 7,65%, акции Chongqing Changan Automobile — на 6,1%, а бумаги BYD — на 4,6%.

Среди немногочисленных подросших акций были бумаги Bank of Beijing, набравшие 0,8%, и Hangzhou Hikvision Digital Technology, тоже прибавившие 0,8%.

Ключевой индекс Shanghai Composite потерял 2,1%, Shenzhen Composite снизился на 2,5%, ChiNext Price потерял 3,0%.