МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 продолжает нести потери, начавшиеся ранее на этой неделе. Как сообщает Reuters, инфляция оказалась выше, чем ожидалось, и это стало сдерживающим фактором для прогнозов относительно значительного снижения процентных ставок в этом году. Не оправдавшие ожидания данные по Китаю сказались на акциях горнорудных и нефтегазовых компаний.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 теряет 1,3%. Индекс продолжает снижаться третью сессию и достиг минимума за полтора месяца.

Давление на FTSE 100 оказывает фунт, который подрос после выхода данных, показавших, что годовая потребительская инфляция в Великобритании в декабре впервые за 10 месяцев усилилась. Рост связан с повышением пошлины на табачную продукцию.

Из-за этих данных инвесторы потеряли прежнюю уверенность в том, что Банк Англии начнет снижать ставки в мае этого года. Трейдеры учитывают в ценах 50%-ную вероятность того, что центробанк в мае не станет менять ставки.

Акции нефтегазовых и горнорудных гигантов, включая Shell и Glencore, просели ввиду снижения цен на сырье. Как показали данные, экономика Китая в 2023 году выросла на 5,2%. Это чуть выше официальной цели, но восстановление шло менее устойчиво, чем предполагали многие аналитики.

Акции Antofagasta с британским листингом упали на 3,4%. Чилийская компания сообщила о росте добычи меди в 2023 году на 2%, но не изменила прогноз на 2024 год.

Акции Pearson упали на 1,2%, хотя эта компания из сферы образования сообщила, что ее показатели совпали с прогнозом на 2023 год.

Индекс среднего бизнеса FTSE 250 опустился на 0,8% до минимума за месяц.