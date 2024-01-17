МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в среду снижаются третий день подряд. Как сообщает Reuters, этому способствуют высокие уровни запасов и прогнозы более мягкой погоды, на фоне которой спрос на газ для отопления помещений будет ослабевать.

По состоянию на 09.40 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подешевели на 0,57 евро, до 28,85 евро за мегаватт-час. Мартовские контракты потеряли 0,69 евро, до 28,81 евро за мегаватт-час.

В Великобритании контракты на природный газ с поставкой на следующий день упали на 0,75 пенса, до 73,50 пенса за терм.

"Текущий период похолодания приближается к концу, и на следующей неделе температуры воздуха, как ожидается, вырастут", — говорят в Auxilione.

Согласно прогнозам, температуры воздуха в Европе на следующей неделе на 4-5 градусов Цельсия превысят сезонную норму, а прокачка газа по трубопроводам из Норвегии, как и поставки СПГ, будут оставаться обильными.

"Перспективы цен на природный газ на европейском рынке в среду остаются нейтральными или негативными, так как существенных изменений погодных условий в следующие сутки не предвидится, а номинации на поставку норвежского газа в Европу вновь составляют 350 млн кубических метров в день", — отметили аналитики Engie EnergyScan.

"И все же участникам рынка следует продолжать остерегаться возможных изменений расписания поставок СПГ из Катара в импортные терминалы Европы", — добавили они.

Три из четырех танкеров, которые обычно перевозят катарский СПГ, изменили курс, держась подальше от Красного моря. Они предпочли маршрут через Мыс Доброй Надежды, учитывая эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

"Если ситуация ухудшится, то это может привести к перебоям с поставками или увеличить сроки доставки в ближайшей перспективе", — сказали аналитики ING.

Изменение торговых маршрутов может коснуться и американских поставок СПГ в Азию- они будут перенаправлены в Европу. В то же время СПГ ближневосточных производителей скорее будет поставляться в Азию, а не Европу.

"Если начнутся разрывы цепочек поставок в Ормузском проливе и появится угроза для поставок СПГ из Катара, то это станет более острой проблемой для рынка СПГ. В 2023 году экспортные поставки СПГ из Катара составили 108 млрд кубических метров, что сделало эту страну третьим по величине производителем СПГ в мире. На его долю приходится около 20% от общемирового предложения", — добавили они.

Запасы газа в хранилищах Европы начали сокращаться в условиях похолодания, но все же уровень наполненности хранилищ приближается к 79%, о чем свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Углеродные кредиты в среду торговались с понижением на 0,12 евро, по 65,47 евро за тонну.