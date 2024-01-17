МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В среду доллар США вырос до одномесячного максимума против корзины других основных валют благодаря усилению спроса на активы-убежища после выхода данных Китая, передает Reuters. Ему также помогли заявления руководителей центральных банков, ослабившие ожидания скорого понижения процентных ставок. Фунт укрепился после выхода сильных данных по инфляции в Великобритании.

Индекс доллара достигал максимума с 13 декабря 103,58, а во вторник он вырос на 0,67%.

Одним из факторов, спровоцировавших рост индекса во вторник, стало выступление оного из управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который сказал, что США близки целевому уровню инфляции 2%, установленному ФРС, но центральному банку не стоит спешить с понижениями ключевой ставки, пока не станет ясно, что инфляция закрепится на более низких уровнях.

Индикатор FedWatch показывает, что рынки ожидают понижения ставок ФРС в марте с вероятностью 60% против 75% во вторник. Доходность казначейских облигаций выросла.

Еще одним катализатором роста доллара стали данные, показавшие, что в прошлом году ВВП Китая вырос на 5,2%, то есть рост немного превысил установленный властями целевой уровень. Вместе с тем восстановление китайской экономики оказалось значительно менее устойчивым, чем ожидали многие аналитики и инвесторы. Некоторые индикаторы за декабрь были более пессимистичными, чем отчет по ВВП, и указали на углубление кризиса в секторе недвижимости Китая.

Эти данные оказали давление на фондовые рынки Азии и Европы, а также ослабили склонность инвесторов к риску в целом.

"Сочетание слабых данных Китая и заявлений представителей ЕЦБ и ФРС о необходимости не спешить со смягчением политики оказали давление на склонность инвесторов к риску", — сказал аналитик ING Крис Тернер.

"Вряд ли настроения рынка изменяться сегодня, если данные по розничным продажам в США не превысят прогноз", — добавил он.

Эти данные выйдут в 13.30 по Гринвичу.

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,45%, до максимума с начала декабря 147,84. Чутко реагирующий на данные Китая австралийский доллар снизился против доллара США на 0,62%, до минимума с 12 декабря 0,6541.

Пара доллар/юань поднялась на 0,1%, до нового двухмесячного максимума 7,2265.

Пара евро/доллар США торговалась без изменений, по 1,10870. Она стабилизировалась после снижения на 0,7% во вторник, после выступления Уоллера. Позднее заявления руководителей ЕЦБ об отсутувии необходимости спешить с понижением ставок оказали паре поддержку.

Ожидания инвесторами понижения ставок ЕЦБ избыточны и могут задержать смягчение денежно-кредитной политики, сказал в среду глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот в интервью CNBC.

Пара фунт/доллар США выросла на 0,1%, до 1,2646, после того как превысившие прогноз данные по инфляции в Великобритании усилили убежденность трейдеров в том, что Банк Англии начнет понижать ставки позднее других ключевых центральных банков.

Эти данные "подтверждают наше мнение о том, что, хотя рост цен будет замедляться более существенно, чем ожидал Банк Англии, устойчивость экономики не позволит инфляции охладиться достаточно для того, чтобы понижение ставок в первой половине этого года было оправданным", сказал аналитик Monex Europe Ник Рис.

По его словам, это поддержит фунт и, вероятно, наиболее сильно это проявится в его паре с евро.

Пара евро/фунт достигала минимума за месяц, а на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,15%, по 0,8593.

Против австралийского доллара фунт вырос на 0,8%, до максимума за четыре месяца.