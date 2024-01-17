МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в среду усилили снижение после того, как макроданные указали на более значительный, чем ожидалось, рост розничных продаж в США в декабре. Эти данные умерили ожидания скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, сообщает Reuters.

Как показал отчет Министерства торговли США, розничные продажи в стране в декабре повысились в месячном сравнении на 0,6%, тогда как экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 0,4%.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на DJIA опустились на 167 пунктов, или 0,44%, фьючерсы e-mini на S&P 500 понизились на 25,5 пункта, или 0,53%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 121,25 пункта, или 0,71%.