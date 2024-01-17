МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в среду снижаются вторую сессию подряд и приблизились к 7-дневному минимуму на фоне укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций. Комментарии представителя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера негативно отразились на ожиданиях понижения ставки в марте, сообщает Reuters.

По состоянию на 14.41 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,4%, до минимума с 11 января 2019,39 доллара за унцию. По итогам сессии вторника котировки упали на 1,3%, продемонстрировав самое сильное однодневное снижение с 4 декабря 2023 года.

Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,4%, до 2022,60 доллара за унцию.

Индекс доллара держится около 30-дневного максимума после выступления Уоллера. По его мнению, ФРС не следует спешить с понижениями ключевой ставки, пока не будет очевидно, что инфляция стабилизировалась на более низком уровне. Доходность 10-летних казначейских облигаций также повысилась.

"Участники рынка сомневаются относительно раннего начала снижения процентных ставок ФРС, и это оказывает давление на котировки золота. Доллар устойчив, а снижение ставок займет некоторое время, поэтому золоту сложно продемонстрировать ралли", — отметил Боб Хаберкорн, старший рыночный аналитик RJO Futures.

"Между тем геополитические риски будут ограничивать потенциал снижения цен (на золото) ниже 2000 долларов за унцию", — добавил он.

По данным разработанного CME инструмента Fedwatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ФРС ключевой ставки в марте в 61%, в то время как до выступления Уоллера эта вероятность оценивалась в 73%.

Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иных валют. Между тем высокие процентные ставки оказывают давление на этот металл, не приносящий гарантированного дохода.

Наблюдаются признаки повышения спроса на серебро со стороны коммерческих потребителей, и это может привлечь инвесторов, отметили в Bank of America, сохранив позитивный прогноз по ценам на этот драгоценный металл в 2024 году.

Спот-цены на серебро упали на 1,1%, до 22,65 доллара за унцию, платина подешевела на 0,9%, до 887,39 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 3,1%, до минимума с 2018 года 907,50 доллара за унцию.

По мере того как цены на платину и палладий приближаются к паритету, скорость, с которой платина замещает палладий в производстве автомобильных катализаторов, замедляется. Этот тренд, вероятно, будет сохраняться в текущем году, отмечают аналитики.