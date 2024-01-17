МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в среду снижаются, передает Reuters. Акции рыночных тяжеловесов пострадали от роста доходности американских гособлигаций. Более существенный, чем ожидалось, рост розничных продаж в США в декабре погасил надежды на скорое снижение процентных ставок ФРС.

Ориентирный индекс S&P 500 упал до минимума более чем за неделю, а DJIA понизился почти до минимума за месяц.

Акции Apple, Alphabet, Amazon.com и Meta Platforms* потеряли 1,3%-2,2%, тогда как доходность 10-летних гособлигаций превысила 4%.

Сектор информационных технологий упал на 1,4% и пострадал больше всего на фоне общего снижения всех 11 субиндексов S&P 500.

Как показали сегодня макроданные, розничные продажи в США в декабре выросли сильнее, чем ожидалось, оказав поддержку американской экономике в преддверии нового года. Потребители покупали больше автомобилей, а продавцы предлагали привлекательные скидки.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, оцениваемая трейдерами вероятность снижения ставок ФРС в марте на 25 б. п. упала до 55% с 60% перед выходом макроданных.

"После выхода статистики розничных продаж инвесторы обеспокоились, что ФРС в марте не захочет снижать ставки и отложит этот процесс, — пояснил Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research. — В данный момент рынок проходит фазу переваривания этих новостей, заново оценивая сроки и скорость снижения ставок в этом календарном году".

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Прошла уже половина января, и ралли индексов Уолл-стрит, набравших за последние два месяца 2023 года почти 14%, стало выдыхаться. Представители центробанка США продолжают говорить о завышенности ожиданий рынка относительно скорого смягчения денежно-кредитной политики. Экономические данные при этом представляются неоднозначными.

Индекс волатильности CBOE, индекс страхов рынка, повысился до 14,80 пункта, максимума более чем за два месяца.

Кроме того, в среду запланированы выступления ряда представителей ФРС, в том числе вице-председателя по надзору Майкла Барра, управляющей Мишель Боуман и президента ФРС-Нью-Йорк Джона Уильямса. В 19.00 по Гринвичу также будет опубликована Бежевая книга ФРС.

Акции Tesla подешевели на 2,5%. Компания снизила цены на электромобили Model Y в Германии. Неделей ранее Tesla понизила цены на некоторые модели в Китае.

Бумаги Morgan Stanley упали на 1,7%. Некоторые брокеры понизили их рейтинг после вчерашней публикации неблагоприятной отчетности за 4-й квартал. Акции кредиторов Bank of America и Citigroup также подешевели более чем на 1%.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average опустился на 110,22 пункта, или 0,3%, до 37 250,90 пункта, S&P 500 потерял 36,50 пункта, или 0,77%, до 4729,48 пункта, а Nasdaq Composite — 210,44 пункта, или 1,41%, до 14 733,90 пункта.

Индекс акций компаний малой капитализации Russell 2000 откатился на 1,1% до месячного минимума.

Акции Charles Schwab упали на 5,3%. Компания отчиталась о сокращении прибыли за 4-й квартал на 47%.

Бумаги Spirit Airlines продолжают снижение, начатое на прошлой сессии, и теряют 20,7%. Суд США не позволил JetBlue приобрести этого перевозчика.

Акции Ford Motor опустились на 1,8% после того, как UBS понизил их рейтинг.

Акции Boeing подорожали на 1,1%. Федеральное авиационное управление США сообщило, что завершило проверки первой партии самолетов 737 MAX 9.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число снижающихся акций превосходит число растущих в соотношении 4,64 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 3,56 к 1.

В S&P зафиксировано 18 новых 52-недельных максимумов и три новых минимума, а в Nasdaq — 20 новых максимумов и 133 минимума.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.