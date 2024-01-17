МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в среду упал до минимума за семь недель после того, как более высокие, чем прогнозировалось, данные по инфляции в Великобритании и розничным продажам в США умерили ожидания касательно скорого понижения процентных ставок. При этом разочаровывающие макроданные в Китае оказали давление на сырьевой сектор, сообщает Reuters.

FTSE 100 потерял 1,5% и снизился третью сессию подряд. Индекс понес сильнейшие потери в процентах с августа 2023 года. FTSE 250 упал на 1,7% до месячного минимума.

Рост потребительских цен в Великобритании в декабре ускорился, а не замедлился, как того ожидали аналитики. Ускорение в основном вызвал новый налог на табачные изделия.

Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в декабре по сравнению с декабрем 2022 года вырос на 4% после роста на 3,9% в ноябре, сообщило в среду Национальное бюро статистики (ONS).

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность удержания ставок Банка Англии на прежних уровнях в мае в 50%.

Сектор застройщиков в Великобритании упал на 2,9%, а сектор инвестиционных трастов недвижимости — на 3,9%.

Доходность 10-летних британских гособлигаций достигла максимума более чем за пять недель.

Секторы добычи недрагоценных металлов, драгоценных металлов, нефти и газа упали на 1,9%-3,2% под давлением укрепившегося доллара и неблагоприятных макроданных в Китае.