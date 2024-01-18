МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Цены на медь восстанавливаются на торгах в четверг после падения накануне до 6-недельного минимума. Ослабление доллара делает цветные металлы более доступными для покупателей, использующих другие валюты, сообщает Reuters.

По состоянию на 05.56 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подорожали на 0,5%, до 8305 долларов за тонну. Наиболее активно торгующиеся мартовские фьючерсы на медь на SHFE подешевели на 0,3%, до 67 710 юаней (9409,52 доллара) за тонну.

Индекс доллара достиг в предыдущие дни месячного максимума, но в четверг понижается.

Впрочем, цены на медь все равно нацелились на то, чтобы завершить 4-ю неделю подряд на отрицательной территории как в Лондоне, так и в Шанхае. Негативно на котировках отразилась относительная сила доллара в условиях некоторого угасания надежд на понижение процентных ставок в США.

На COMEX короткая позиция инвесторов по меди увеличилась на первой неделе 2024 года. По состоянию на 9 января хедж-фонды и другие инвестменеджеры впервые с 14 ноября 2023 года перешли к чистой короткой позиции, продемонстрировали последние данные.

"Подъем доллара по преимуществу обусловлен ослаблением ожиданий раннего понижения ставки ФРС в этом году, — комментируют аналитики Sucden Financial. — Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и во 2-м квартале 2024 года, и цены на цветные металлы будут удерживаться у нижней границы тех диапазонов, в которых они сейчас торгуются".

Цены на алюминий на LME выросли в четверг на 0,2%, до 2183 долларов за тонну. Никель подешевел на 0,3%, до 16 030 долларов, свинец — на 0,2%, до 2059 долларов, олово — на 0,1%, до 25 200 долларов. Цены на цинк остаются практически неизменными, 2466 долларов за тонну.

Цены на алюминий на SHFE просели на 0,6%, до 18 765 юаней за тонну, на никель — на 0,4%, до 127 110 юаней, на цинк — на 2%, до 20 785 юаней, на свинец — на 0,1%, до 16 195 юаней, на олово — на 0,1%, до 213 060 юаней.

Импорт алюминия в Китай увеличился в 2023 году на 28%, до 3,06 млн тонн, продемонстрировали данные таможни. Рост импорта обусловлен сильным спросом. Китай импортировал в январе-ноябре 2023 года 1,06 млн тонн первичного алюминия из России, что на 178,3% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.