МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Доллар США в четверг торгуется около максимума за месяц против других основных валют. Как сообщает Reuters, вышедшие накануне данные по розничным продажам поумерили ожидания смягчения политики ФРС.

Индекс доллара во второй половине азиатской сессии снизился до 103,29 от достигнутого в среду максимума с 13 декабря 103,69.

Индикатор FedWatch показывает, что трейдеры понизили оценку вероятности смягчения политики ФРС в марте до 61% с 65,1% во вторник.

Вместе с тем рынок по-прежнему учитывает в котировках понижение ключевой ставки ФРС на 150 базисных пунктов до конца года, хотя представители центрального банка, включая одного из управляющих Кристофера Уоллера, на этой неделе сигнализировали, что ожидания быстрого смягчения условий финансирования чрезмерны.

"Теперь учет динамики ставок в США выглядит более разумным", — сказал аналитик IG Томми Сикамор.

На предыдущей сессии пара доллар США/японская иена впервые с конца ноября поднималась до 148,525.

На момент написания статьи она торговалась со снижением на 0,08%, по 148,04, а в конце прошлой недели опускалась до 144,35.

Инвесторы поумерили ожидания ужесточения политики Банка Японии в январе после разрушительного землетрясения. Очередное заседание центрального банка пройдет в понедельник и во вторник на следующей неделе.

"Думаю, пара доллар/иена в ближайшее время будет торговаться между 145 и 150", — сказал аналитик Mizuho Securities Соки Омори.

По его словам, если Банк Японии на следующей неделе опять подаст сигналы о склонности к мягкой политике, а председатель ФРС Джером Пауэлл на заедании в конце января выскажется в духе Уоллера, к началу февраля пара может прорвать верх уровень 150.

"Руководители Банка Японии в любой момент могут начать вербальные интервенции", чтобы замедлить ослабление иены, добавил Омори.

Пара евро/доллар поднялась на 0,09%, до 1,08915. В среду она восстановилась от минимума за пять недель 1,08445 при поддержке заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард, сказавшей в интервью Bloomberg, что, вероятно, большинство членов Совета управляющих поддержат понижение ставок летом, а не весной, как ожидали рынки.

Пара британский фунт/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,26815. В среду она сильно выросла на данных, неожиданно показавших ускорение инфляции в Великобритании в декабре. Эти данные усилили ожидания того, что Банк Ангии будет понижать ставки медленнее, чем другие ключевые центральные банки.

В среду фунт замедлил рост индекса доллар, укрепившись на 0,31% после снижения на трех предыдущих сессиях.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,65545, близко к уровню закрытия среды. Ранее в четверг она снизилась на 0,04%, до 0,65255, отреагировав на данные, неожиданно показавшие, что число занятых в Австралии в декабре сократилось. Этот отчет стал еще одним аргументом в пользу того, что процентные ставки в Австралии достигли пика.

"У пары явно есть техническая поддержка около 0,6520", — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

"Отчет по занятости не дает поводов открывать длинные позиции по австралийскому доллару, — добавил он. — Это означает, что его дальнейшая динамика зависит от ожидаемой политики ФРС и, соответственно, от доллара США".