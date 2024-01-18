МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Китайские фондовые индексы восстановились после сильной распродажи начала сессии, получив поддержку от акций полупроводниковых компаний, сообщило агентство Reuters.

Shanghai Composite вырос на 0,4% до 2845,78 пункта, тогда как на утренних торгах достиг минимума с апреля 2020 года. Shenzhen Composite повысился на 0,2%, а Chinext Price — на 1,9%.

Акции Semiconductor Manufacturing International Corp. выросли на 2,1%, акции LONGi Green Energy Technology прибавили 7,0%.

Соня Ли, директор по анализу в Maybank, отмечает, что настрой инвесторов, скорее всего, улучшился благодаря тому, что результаты TSMC за 4-й квартал превзошли оценки. Она добавила, что запасы чипов в мире истощаются, и, учитывая предстоящий запуск новых ПК и смартфонов с ИИ, скорее всего, вырастет спрос на пополнение этих запасов.

Акции компаний из сферы аппаратного обеспечения тоже выросли. Акции Foxconn Industrial Internet подскочили на 8,1%.