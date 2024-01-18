МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы, снижавшиеся в течение трех сессий подряд, в начале сегодняшних торгов повышаются, передает Reuters. Росту способствуют хорошие результаты Richemont. Инвесторы ждут протоколы заседания Европейского центрального банка, которые должны выйти позднее в течение дня.

Панъевропейский индекс STOXX 600 подрос на 0,1%. Накануне индекс упал до минимума за шесть недель.

Поддержку индексу оказывают акции Richemont, набравшие 7,3%. Продажи владельца ювелирного бренда Cartier в 3-м квартале превзошли ожидания ввиду сильного роста продаж в Китае.

Инвесторы ждут протоколы декабрьского заседания ЕЦБ, в которых будут искать подсказки относительно курса процентных ставок.

Из-за недавних комментариев представителей центробанка, идущих вразрез с ожиданиями рынка, трейдеры скорректировали оценки перспектив снижения ставок и теперь учитывают в ценах первое снижение в апреле, а не в марте.