МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг повышаются на фоне снижения доллара США и усиления привлекательности активов-убежищ в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторы ожидают выступлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут внести некоторую ясность относительно траектории процентных ставок, сообщает Reuters.

По состоянию на 09.55 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 2011,29 доллара за унцию. Между тем котировки остаются около достигнутого накануне 5-недельного минимума.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,3%, до 2013,40 доллара за унцию.

В среду США внесли движение йеменских повстанцев-хуситов в список террористических группировок. Между тем хуситы атаковали второе судно под флагом США в Красном море за эту неделю. Цены на золото учитывают небольшую премию за геополитические риски, а также получают поддержку на фоне умеренного снижения индекса доллара, отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Доллар в четверг падает. В среду американская валюта подскочила к 5-недельному максимуму после выхода данных, указавших на более сильный, чем ожидалось, рост розничных продаж в декабре.

В центре внимания трейдеров находится выступление президента ФРС-Атланта Рафаэля Бостика, которое состоится позднее в четверг.

Между тем Бостик в воскресенье заявил, что инфляция может "поколебаться", если центробанк слишком рано понизит процентные ставки. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер предупредил, что центральному банку не следует спешить с понижениями ключевой ставки, пока не будет очевидно, что инфляция стабилизировалась на более низком уровне.

По данным разработанного CME инструмента Fedwatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ФРС ключевой ставки в марте в 63%.

Рост доллара делает золото более дорогим для держателей других валют. Высокие процентные ставки также негативно сказываются на котировках золота, не приносящего гарантированного дохода.

Спот-цены на серебро подскочили на 0,3%, до 22,61 доллара за унцию.

В 2024 году серебро может продемонстрировать более слабую динамику, чем золото, учитывая далеко не позитивные перспективы экономики Китая и мировой экономики в целом, отметил Хансен.

Платина выросла в цене на 0,9%, до 891,32 доллара за унцию, а палладий прибавил 1,4%, до 928,25 доллара за унцию.