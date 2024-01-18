МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг продолжают расти на фоне ослабления доллара США и повышенного спроса на активы-убежища в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают выступлений руководителей Федеральной резервной системы, которые могут внести некоторую ясность относительно траектории процентных ставок.

По состоянию на 12.55 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 2015,79 доллара за унцию, но остаются около 5-недельного минимума, достигнутого в среду.

Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,6%, до 2017,90 доллара за унцию.

Доллар отступил от 5-недельного максимума, достигнутого в среду после выхода данных, указавших на более сильный, чем ожидалось, рост розничных продаж в декабре.

"Индекс доллара умеренно снизился, и мы наблюдаем консолидацию (цен на золото)", — отметил Навнит Дамани из Motilal Oswal Financial Services.

Котировки золота держатся выше 2000 долларов за унцию на фоне покупок центробанков и усиления геополитической напряженности, добавил он.

В среду США внесли движение йеменских повстанцев-хуситов в список террористических группировок. Между тем хуситы атаковали второе судно под флагом США в Красном море за эту неделю.

В центре внимания трейдеров находится выступление президента ФРС-Атланта Рафаэля Бостика, которое состоится позднее в четверг.

Между тем Бостик в воскресенье заявил, что инфляция может "поколебаться", если центробанк слишком рано понизит процентные ставки. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер предупредил, что центральному банку не следует спешить с понижениями ключевой ставки, пока не будет очевидно, что инфляция стабилизировалась на более низком уровне.

По данным разработанного CME инструмента Fedwatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ФРС ключевой ставки в марте в 63%.

Рост доллара делает золото более дорогим для держателей других валют. Высокие процентные ставки также негативно сказываются на котировках золота, не приносящего гарантированного дохода.

Спот-цены на серебро выросли на 0,4%, до 22,60 доллара за унцию.

В 2024 году серебро может продемонстрировать более слабую динамику, чем золото, учитывая далеко не позитивные перспективы экономики Китая и мировой экономики в целом, отметил Хансен.

Платина выросла в цене на 1,4%, до 895,40 доллара за унцию, а палладий прибавил 2%, до 934,15 доллара за унцию.