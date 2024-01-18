МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Котировки сои и кукурузы в Чикаго в четверг консолидируются, однако остаются около многолетних минимумов. Трейдеры ожидают достаточного предложения, несмотря на возможное сокращение урожая в Бразилии из-за засухи, передает Reuters.

Цены на пшеницу падают к 7-недельному минимуму на фоне высокого курса доллара и обильного предложения, несмотря на возможное сокращение урожая в США и ряд импортных тендеров.

Дожди в Южной Америке говорят в пользу позитивных перспектив урожая сои и кукурузы в Южной Америке.

По состоянию на 12.58 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,5%, до 12,12 доллара за бушель. Котировки приблизились к 2-летнему минимуму 12,03 доллара за бушель, достигнутому в прошлую пятницу.

"Существуют некоторые опасения относительно урожая в Бразилии. Между тем возможные потери будут компенсированы обильным урожаем в Аргентине", — отметил Эндрю Уайтлоу, аналитик Episode 3.

Согласно ожиданиям некоторых частных организаций, урожай сои в Бразилии окажется ниже официального прогноза. В EarthDaily Agro прогнозируют, что в 2023-2024 сельскохозяйственном году урожай составит 149,2 млн тонн.

Для того чтобы нивелировать ожидаемый рекордный урожай сои в Аргентине, производство этой культуры в Бразилии должно сильно сократиться. Между тем в Бразилии ожидаются сильные дожди, которые, вероятно, благоприятно скажутся на посевах.

"Состояние посевов (в Бразилии) плохое, однако это, вероятно, не приведет к сокращению совокупного урожая в Южной Америке", — отметили в Argitel.

Ралли доллара, наблюдавшееся на этой неделе, поддержало ожидания относительно того, что бразильская соя будет более конкурентоспособна, чем соя из США, в условиях низкого спроса в Китае.

Минсельхоз США в прошлую пятницу сообщил, что урожай кукурузы и сои в США окажется более значительным, чем ожидалось.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 4,42 1/2 доллара за бушель. В среду котировки упали к 3-летнему минимуму.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT подешевели на 0,4%, до 5,80 1/4 доллара за бушель и остаются около 7-недельного минимума.

Котировки позитивно отреагировали на ряд тендеров на закупку пшеницы, однако признаки обильного предложения из Причерноморья оказывают давление на цены. На тендере, проведенном Египтом в среду, доминировала пшеница российского происхождения.

Трейдеры следят за нападениями на суда в Красном море. Эти атаки привели к изменениям маршрутов судов, которые теперь будут идти через мыс Доброй Надежды.

Ситуация в Красном море привела к замедлению экспорта сельхозпродукции из Украины в январе, сообщил министр сельского хозяйства страны в четверг.