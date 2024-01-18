МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Индекс доллара США в четверг вырос пятую сессию подряд. Как сообщает Reuters, новые данные указали на рост числа рабочих мест в американской экономике, помешав укреплению ожиданий скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Министерством труда США сообщило в четверг, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 7-13 января снизилось на 16 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 187 000. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 207 000.

Вышедшие в среду данные показали более сильный, чем ожидалось, рост розничных продаж в США.

"Рынок занимается любимым делом, вынуждая игроков избавляться от преобладающих позиций, — говорит Эрик Брегар из Silver Gold Bull. — С начала года все будто бы перевернулось".

"Представители центрального банка теперь пытаются остудить ожидания, связанные с понижением процентных ставок в 2024 году, а экономические данные в целом оказывались лучше ожиданий", — отмечает он.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, на момент написания статьи находился на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего дня, на 103,45. В среду он достиг самого высокого уровня с 13 декабря 103,69. Индекс нацелен завершить уже пятую сессию подряд ростом, что станет самой продолжительной подобной серией с августа.

Ожидания понижения ключевой ставки ФРС в марте как минимум на 25 базисных пунктов снизились. Как показывает индикатор FedWatch, теперь вероятность такого решения оценивается в 55,2%, тогда как ранее в четверг оценивалась в 56,5%, а неделю назад — в 73,2%.

Отчет Министерства торговли, также опубликованный в четверг, показал, что рынок строительства домов на одну семью в декабре взял небольшую передышку после нескольких месяцев роста. Недостаток предложения домов на вторичном рынке оказывает поддержку сектору жилищного строительства.

Представители ФРС, в том числе член совета управляющих Кристофер Уоллер, на этой неделе пытались остудить ожидания агрессивного понижения ставок, просигнализировав о том, что ставки будут понижаться не так быстро и не так скоро, как предполагают рыночные котировки.

Позднее в четверг ожидается выступление президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика.

Пара доллар США/японская иена на момент написания статьи торговалась почти без изменений, по 148,13. В среду она достигала максимума с 28 ноября на отметке 148,52.

Заседание Банка Японии состоится в понедельник и вторник следующей недели.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,25%, по 1,0855. Вышедшие ранее в четверг протоколы декабрьского заседания Европейского центрального банка показали, что его руководители достаточно уверены в том, что инфляция возвращается к целевому уровню, однако считают, что существующие риски оправдывают сохранение высокой стоимости заимствований.

Пара британский фунт/доллар США также торговалась без значительных изменений, по 1,268. Пара выросла ранее в ходе сессии после выхода данных, указавших на неожиданное ускорение инфляции в Великобритании в декабре. Эти данные поддержали предположения рынка о том, что Банк Англии начнет понижать процентные ставки позднее других ведущих центральных банков.

Биткоин торговался с понижением на 0,08%, по 42 602,00 долларов США.