МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в четверг снизились в цене примерно на 5%, до 2-недельного минимума, на фоне менее значительного, чем ожидалось, сокращения запасов и прогнозов ослабления спроса и увеличения добычи. Ожидается, что температура воздуха в США в конце января будет выше нормы, передает Reuters.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении запасов природного газа на наделе 6-12 января на 154 млн кубических футов.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения запасов на 164 млрд кубических футов. В аналогичный период прошлого года запасы снизились на 68 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение составляет —126 млрд кубических футов.

Поставки газа на экспортные СПГ-терминалы на этой неделе сократились до годового минимума, так как некоторые компании предпочитали реализовывать природный газ на внутреннем рынке — цены на него взлетели до многолетних максимумов в некоторых регионах страны вследствие резкого и сильного похолодания.

Чрезвычайно низкие температуры воздуха также спровоцировали уменьшение добычи из-за промерзания скважин, тогда как дневной спрос на природный газ во вторник достиг рекордного максимума.

По состоянию на 15.39 по Гринвичу февральские фьючерсы на природный газ на NYMEX упали на 13,5 цента, или 4,7%, до 2,735 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на минимум закрытия с 3 января.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период января сократилась до 103,2 млрд кубических футов в день против рекордного показателя декабря 108 млрд кубических футов в день.

За прошедшие два дня объемы добычи, вероятно, увеличились на 7,7 млрд кубических футов в день и в четверг составили 98,1 млрд кубических футов в день. В период 8-16 января объемы добычи, по предварительной оценке, снизились на 17,3 млрд кубических футов в день, до 12-месячного минимума 90,4 млрд кубических футов в день.

Пока падение добычи выглядит небольшим по сравнению с тем, что происходило при прошлых заморозках. Так, снежный шторм "Эллиотт" привел к уменьшению добычи в декабре 2022 года на 19,6 млрд кубических футов в день, а заморозки в феврале 2021 года спровоцировали сокращение добычи на 20,4 млрд кубических футов в день.

Согласно метеопрогнозам, в период с 18 по 21 января температуры воздуха в 48 континентальных штатах будут ниже нормы, а 22 января —2 февраля они будут по преимуществу вновь выше нормы.

В LSEG прогнозируют, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 154,1 млрд кубических футов в день на этой неделе до 139,9 млрд кубических футов в день на следующей неделе.

Совокупный спрос на природный газ, включая экспорт, в четверг подскочил к рекордным 168,2 млрд кубических футов в день, согласно данным LSEG. Этот показатель превышает опубликованный в среду прогноз и рекордный максимум 162,5 млрд кубических футов в день, достигнутый 23 декабря 2022 года, согласно данным S&P Global Commodities Insights.

Поставки природного газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов в январе снизились в среднем до 13,9 млрд кубических футов в день с 14,7 млрд кубических футов в день в декабре. Объем поставок в декабре был рекордным.