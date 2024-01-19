МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ведущий британский фондовый индекс в пятницу повышается. Фунт попал под давление из-за существенно более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам, которые еще больше умерили ожидания насчет сроков снижения процентных ставок Банка Англии, сообщает Reuters.

На момент написания обзора индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. Он повышается второй день подряд, но по итогам всей недели, вероятно, снизится.

Как показали макроданные, розничные продажи в Великобритании в декабре снижались максимальными темпами почти за три года. Это увеличивает риски экономической рецессии в Великобритании в 4-м квартале.

Фунт после выхода этой статистики опустился на 0,2%. Это оказало поддержку акциям Shell и AstraZeneca, которые зарабатывают значительную часть выручки в долларах.

Ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 прибавил 0,5%, но по итогам недели также может снизиться.

Акции Persimmon подорожали на 2,7%. Morgan Stanley повысил их рейтинг с "ниже рынка" до "выше рынка".

Бумаги Deliveroo набрали 0,9%. Компания доставки продуктов питания сообщила, что ее прибыль за 2023 год будет "немного" выше предыдущего прогноза в 60-80 млн фунтов (76-101 млн долларов).

Акции Wincanton подскочили на 47,1%. CEVA Logistics, подразделение французской судоходной группы CMA CGM, заявило, что приобретет британскую логистическую фирму почти за 600 млн фунтов (около 719 млн долларов).