МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Европейский фондовый рынок начал пятницу ростом при поддержке подорожания акций финансовых компаний, сообщило агентство Reuters. Тем не менее по итогам недели ключевой индекс, видимо, снизится в результате ослабления ожиданий инвесторами понижения ставок ключевых центральных банков.

В 08.18 по Гринвичу индекс STOXX 600 находился на 0,4% выше уровня закрытия четверга. На предыдущей сессии он также рос.

Почти все секторальные индексы находились в плюсе, при этом котировки акций банков еврозоны выросли на 0,6% при поддержке скачка почти на 3% акций KBC Group. Этот скачок спровоцировало решение Morgan Stanley повысить рейтинг этой бельгийской группы до "выше рынка" с "вровень с рынком".

Сигналы представителей ЕЦБ о склонности к жесткой политике заставили трейдеров понизить оценки вероятности смягчения условий финансирования, что может обусловить снижение ключевого индекса по итогам недели.

Вышедшие в пятницу данные показали, что цены производителей в Германии в декабре по сравнению с декабрем прошлого года снизились более существенно, чем ожидали рынки, на 8,6%. Тем не менее индекс DAX 40 поднялся к моменту написания статьи на 0,4%.

В то же время акции Teleperformance выросли на 4,7%, после того как в Stifel повысили рейтинг этой компании до "покупать" с "держать".