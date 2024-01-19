МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в пятницу повышаются при поддержке акций производителей компьютерных чипов. При этом инвесторы продолжают пересматривать ожидания касательно сроков начала снижения процентных ставок центральных банков, сообщает Reuters.

Цены на нефть, тем временем, повышаются. Геополитическая напряженность и сбои в добыче нефти в США из-за резкого похолодания перевесили опасения насчет вялого роста спроса в Китае.

Доллар может вырасти вторую неделю подряд при поддержке устойчивой экономики США и неуверенности насчет сроков начала снижения ставок Федеральной резервной системы. Кроме того, для золота эта неделя может стать худшей за последние шесть недель в связи с пересмотром ожиданий касательно ставок.

Участники рынков надеются на новые сигналы о сроках потенциального смягчения денежно-кредитной политики от президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Позднее сегодня она должна выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Общемировой индекс MSCI All Country на момент написания обзора поднялся на 0,3%. В четверг ралли полупроводникового сектора, стимулированное благоприятным прогнозом тайваньской TSMC, поддержало рост американского индекса S&P 500 практически до рекордного уровня.

При этом с начала января индекс MSCI теряет 1,4% после роста почти на 20% за 2023 год.

Участники рынков сейчас в 57% оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте. Неделей назад в котировках была заложена 75%-ная вероятность этого события.

Майк Хьюсон, старший рыночный аналитик CMC Markets, считает, что участники рынков выдают желаемое за действительное, надеясь на начало понижения ставок ФРС в марте. По словам Хьюсона, центробанк может прибегнуть к этому только в случае масштабной эскалации конфликта на Ближнем Востоке или другого серьезного экономического события.

"Экономические доводы в пользу снижения ставок не изменились, но, на мой взгляд, оно начнется во 2-м квартале. Возможно, ЕЦБ прибегнет к нему чуть ранее, — комментирует Хьюсон. — Торги по-прежнему проходят в боковом тренде, и такая динамика, вероятно, продолжится, хотя, на мой взгляд, она станет чуть более волатильной до тех пор, пока не будет внесена ясность касательно даты первого снижения ставки".

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3%, хотя с начала месяца теряет около 1,8%. Фьючерсы на американские повышались.

Патрик Спенсер, вице-председатель отдела акций в RW Baird, полагает, что дефляционный тренд сохраняется благодаря ситуации в Китае, что поддерживает мнение о скором снижении ставок. Кроме того, сезон корпоративной отчетности также поддерживает настрой.

"Китай экспортирует дефляцию, и денежная масса сокращается. По моему мнению, ФРС снизит ставку, но, возможно, число понижений будет не таким, как мы ожидаем, поэтому чувство разочарования сохранится, — указал Спенсер. — Финансовые показатели компаний, как и всегда, будут чуть лучше прогнозов, и, на мой взгляд, скорее всего именно это спасет рынок и кардинального спада не будет".

Азиатские фондовые рынки сегодня восстановились на фоне ралли акций производителей полупроводников по всему миру. Иена по итогам недели, вероятно, сильно снизится.

Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии подскочил на 1,17%, однако за всю неделю опустился на 2,7%.

Акции TSMC подорожали на 6,5%. Производитель чипов заявил, что ожидает рост выручки в 2024 году более чем на 20%. Бумаги TSMC на американской бирже в четверг подскочили почти на 10%, стимулировав ралли в технологическом секторе США в целом.

Японский индекс Nikkei повысился на 1,4% и завершил торги чуть ниже 34-летнего максимума, достигнутого в среду. Как показали макроданные, базовая инфляция потребительских цен в Японии в декабре замедлилась второй месяц подряд. Это вынудило инвесторов еще больше умерить ожидания скорого отказа Банка Японии от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Иена снизилась против доллара на 0,04% до 148,105 иены за доллар. За неделю иена упала почти на 2,5% до минимума с начала декабря.

Китайские фондовые индексы вновь откатились после восстановления накануне с пятилетних минимумов на признаках государственной поддержки рынка.

Индекс доллара вырос на 0,058%, а за всю неделю добавил примерно 0,9%.

Цены на американские гособлигации в ходе азиатской сессии стабилизировались, но по итогам недели, вероятно, значительно снизятся. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня выросла на 2 базисных пункта до 4,1456%, а с начала недели добавила 21 б. п. Доходность 2-летних американских бондов составила 4,3527%, повысившись с начала недели примерно на 20 б. п.

Фьючерсы на американскую нефть подорожали на 0,1% до 74,19 доллара за баррель, фьючерсы на нефть Brent немного повысились, до 79,17 доллара за баррель.

Спот-цены на золото понизились на 0,3% до 2029 долларов за унцию.