МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в пятницу почти не изменились и нацелены на рост по итогам недели. Как сообщает Reuters, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и перебои в поставках нефти в результате сильных морозов в США перевесили воздействие опасений по поводу темпов активности в Китае и роста мировой экономики.

В четверг Пакистан нанес ракетные удары по сепаратистам, базирующимся на территории Ирана, в ответ на обстрел с их стороны, а США — по ракетным установкам хуситов, нацеленных на Красное море.

На момент написания статьи фьючерсы на Brent упали на 16 центов, или 0,2%, до 78,94 доллара за баррель, а котировки WTI упали на 21 центо, до 73,87 доллара за баррель.

"Цены на нефть остаются чувствительными к событиям на Ближнем Востоке, но в последние две недели нефтяной рынок остается достаточно сбалансированным", — сказал аналитик OANDA Крейг Эроам.

"Перебои в снабжении по-прежнему являются повышательным риском, но есть и понижательные риски, в том числе — перспективы мировой экономики", — добавил он.

Вероятно, по итогам недели нефть WTI подорожает примерно на 1,6%, а нефть Brent — менее чем на 1%. Цены на обе эти марки выросли в четверг, когда Международное энергетическое агентство (IEA), повысило прогноз спроса на нефть на мировом рынке в 2024 году.

Несмотря на ожидания более высокого спроса, прогноз IEA наполовину ниже аналогичного прогноза Организации стран-экспортеров нефти. Кроме того, в IEA заявили, что, если исключить возможные перебои с поставками, рынок в 2024 году, похоже, будет насыщен в достаточной мере.

"Прогноз роста мирового спроса на нефть остается неопределенным, так как акционеры и исследовательские институты дают существенно разнящиеся прогнозы", — говорит аналитик SEB Бьярн Шилдроп.

Хотя напряженность на Ближнем Востоке не привела к остановке нефтедобычи, сохраняются перебои с поставками в Ливии, а примерно 40% производства в Северной Дакоте, крупнейшем нефтедобывающем штате США, начиная со среды приостановлено ввиду чрезвычайно холодной погоды.