МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Доллар США продолжает укреплять позиции и нацелен на рост по итогам недели, передает Reuters. Признаки устойчивости американской экономики и осторожный подход Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок заставили трейдеров поумерить ожидания относительно скорого начала смягчения условий финансирования.

Индекс доллара с начала недели вырос на 0,9%, чему способствовало снижение пары евро/доллар за этот период на 0,6%. С начала года индекс доллара прибавил 1,9%.

Хуже всех себя чувствует японская иена, успевшая потерять около 5% в 2024 году. Слабые экономические данные и разрушительное землетрясение подорвали уверенность участников рынка в намерении Банка Японии вскоре повысить процентные ставки.

"Данные США и заявления представителей центрального банка в основном сигнализируют о том, что участники рынка чрезмерно агрессивно оценивают как сроки, так и масштабы снижения ставок в 2024 году", — говорит главный валютный стратег-аналитик Westpac Ричард Франулович.

"Этот фактор наряду с новым всплеском турбулентности на финансовых рынках и в секторе недвижимости Китая оказывает поддержку доллару США", — отмечает он.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,1%, по 1,0887, а индекс доллара — почти без изменений, по 103,33.

"Похоже, что евро застрял в диапазоне, — говорят стратег-аналитик Wells Fargo Эрик Нельсон. — Несмотря на множество событий, в этом году он почти не сдвинулся с места".

Нельсон отмечает, что инвесторы ждут новых данных по инфляции в США. Предпочитаемый ФРС индекс цен расходов на личное потребление (PCE) будет опубликован в следующую пятницу.

Пара доллар США/японская иена также торговалась без значительных изменений, по 148,02. Вышедшие в пятницу данные указали на замедление годовой базовой инфляции в Японии в декабре до 2,3%, самого низкого уровня с июня 2022 года. Такое развитие событий позволяет центральному банку не торопиться предпринимать какие-либо меры.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,17%, по 1,2683. Новые данные показали самое сильное почти за три года падение розничных продаж в Великобритании в декабре.

Инвесторы теперь ожидают, что в этом году ФРС понизит ключевую процентную ставку на 140 базисных пунктов. Неделю назад масштаб понижения ставки в 2024 году оценивался в 165 базисных пунктов. Вероятность первого понижения ключевой ставки в марте оценивается инвесторами примерно в 54% против 77% неделей ранее.

Представленные в четверг данные по рынку труда США оказались сильными. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до минимума почти за полтора года, и это стало еще одной негативной новостью для ожидающих снижения процентных ставок участников рынка.

Во вторник один из руководителей ФРС Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость экономики США позволяет центральному банку действовать более медленно и осторожно. Трейдеры восприняли это как сигнал о необходимости поумерить ожидания стремительного смягчения денежно-кредитной политики.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, склонная следовать за изменениями в ожиданиях, связанных с краткосрочными процентными ставками, с начала недели выросла на 22 базисных пункта, до 4,359%.

До начала текущей сессии биткоин упал до 5-недельного минимума 40 484 доллара. Трейдеры фиксировали прибыль после того, как регулятор США одобрил спотовые биткоин-ETF.

Пара австралийский доллар/доллар США, обычно получающая поддержку на фоне роста склонности инвесторов к риску, на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,4%, по 0,6599. При этом с начала года пара снизилась примерно на 3,2%.