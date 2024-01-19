МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в начале торгов повышаются. Акции поставщиков чипов и компаний с крупной капитализацией продолжают расти. Как сообщает Reuters, инвесторы сосредоточены на продолжающемся сезоне корпоративной отчетности и отслеживают намеки на сроки снижения ставок.

Dow Jones Industrial Average вырос на 103,89 пункта, или 0,28%, до 37 572,50 пункта.

S&P 500 вырос на 15,34 пункта, или 0,32%, до 4796,28 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 66,73 пункта, или 0,44%, до 15 122,38 пункта.