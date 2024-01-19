МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в пятницу снизились примерно на 4% до минимума за две недели в свете прогнозов сокращения спроса и роста добычи. Ожидается, что в конце января — начале февраля температура воздуха в США будет выше нормы, передает Reuters.

Снижению цен не помешал рост объемов газа, поступающего на экспортные СПГ-терминалы, после снижения до годового минимума во время арктического циклона, который обрушился на США на этой неделе. Из-за циклона суточный спрос на газ вырос до рекордной величины, а объемы добычи сократились до годового минимума по причине замерзания скважин.

Февральские фьючерсы на газ на Нью-Йоркской товарной бирже на 14.41 по Гринвичу снизились на 11 центов, или 4,1%, до 2,587 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) и могут завершить торги на минимуме со 2 января. Впервые с ноября фьючерсы снижаются четвертую сессию подряд.

За неделю месячные фьючерсы снизились почти на 22%, тогда как в каждую из предыдущих двух недель подорожали примерно на 15%. Произошедшее на этой неделе снижение должно стать самым значительным в процентном выражении с падения более чем на 22% за одну из недель в феврале 2023 года.

По данным финансовой компании LSEG, средняя добыча природного газа в 48 континентальных штатах за истекший период января составила 102,9 млрд кубических футов в день, снизившись с рекордного показателя декабря — 108 млрд кубических футов в день.

За прошедшие три дня объемы добычи, вероятно, увеличились на 10,3 млрд кубических футов в день и в пятницу составили 100,8 млрд кубических футов в день. В период 8-16 января объемы добычи снизились на 17,2 млрд кубических футов в день и достигли 12-месячного минимума на отметке 90,5 млрд кубических футов в день. Причиной в первую очередь было замерзание скважин и другие проблемы, связанные с низкими температурами.

При этом снижение, произошедшее на этой неделе, было не таким сильным, как сокращение добычи на 19,6 млрд кубических футов в день во время шторма "Элиотт", прошедшего в декабре 2022 года, и на 20,4 млрд кубических футов в день во время февральских заморозков в 2021 году.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в 48 континентальных штатах 19-21 января будет ниже нормы, но 22 января-3 февраля преимущественно будет превышать норму.

Поскольку прогнозируется повышение температуры воздуха, LSEG ожидает, что спрос на газ в континентальных штатах США, включая экспорт, снизится со 155,0 млрд кубических футов в день на этой неделе до 141,5 млрд кубических футов в день на следующей неделе, а через две недели составит 123,8 млрд кубических футов в день.

Прогнозы на текущую и следующую неделю были повышены в сравнении с оценкой, сделанной LSEG в четверг.

По данным LSEG, суммарный спрос на газ, включая экспорт, 16 января вырос до рекордного уровня 168,4 млрд кубических футов в день. Согласно федеральным данным S&P Global Commodities Insights, показатель близок к оценке, сделанной в четверг, и превышает предыдущий исторический максимум в размере 162,5 млрд кубических футов в день, достигнутый 23 декабря 2022 года во время снежного шторма "Элиотт".

Поставки природного газа на семь крупных американских СПГ-терминалов в январе снизились в январе до среднего значения в 13,9 млрд кубических футов в день. Объем поставок в декабре был рекордным, составлял 14,7 млрд кубических футов в день.

Суточный объем поставок СПГ за последние три дня, по предварительной оценке, вырос примерно на 4,7 млрд кубических футов в день и в пятницу составил 14,0 млрд кубических футов в день. В период с 13 по 16 января показатель снизился на 5,8 млрд кубических футов в день и во вторник достиг минимума за год на отметке 9,2 млрд кубических футов в день. Снижение в основном было связано с сокращением поставок на терминал Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе, принадлежащие компании Cheniere Energy, на терминал Freeport LNG в Техасе и Cameron LNG в Луизиане.