МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу демонстрируют некоторое укрепление, но нацелены на самое сильное падение по итогам недели за последние шесть недель, так как комментарии представителей Федеральной резервной системы, сделанные на этой неделе, понизили ожидания раннего понижения процентных ставок, сообщает Reuters.

По состоянию на 15,05 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 2029,19 доллара за унцию, но с начала недели они потеряли почти 1%. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,5%, до 2030,80 доллара.

Индекс доллара США упал на 0,1%, но по итогам недели демонстрирует рост на 1%. Сильный доллар делает деноминированное в американской валюте золото более дорогим для держателей иных валют.

В течение недели участники рынка строили предположения по поводу сроков начала понижения процентных ставок ФРС, что отразилось на стоимости золота, говорит Барт Мелек из TD Securities.

Президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби заявил в пятницу, что ФРС требуется получить больше данных по инфляции, прежде чем принимать решение о снижении ставок. Президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик в четверг сказал, что базовый сценарий предполагает начало понижения ставок в 3-м квартале.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой ставки ФРС в марте в 53%, против 71% на прошлой неделе, согласно инструменту CME Fed Watch Tool.

"Более долгосрочные перспективы золота представляются позитивными", — сказал независимый аналитик Росс Норман. Ралли задерживается, так как участники рынка переосмысляют дальнейшую траекторию процентных ставок ФРС, доллара и цен на золото, добавил он.

Что касается физической стороны рынка, то покупки золота в Индии на этой неделе были вялыми, при этом коррекция местных цен не смогла привлечь потребителей.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,5%, до 22,63доллара за унцию, но с начала недели потеряло 2,7%.

Платина на рынке спот потеряла 0,3%, до 904,26 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,1%, до 937,34 доллара за унцию.